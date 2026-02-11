चार बार असफलता और फिर UGC NET में ऑल इंडिया प्रथम रैंक, जानिए कौन हैं दीक्षा

दीक्षा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया। उन्होंने कहा कि यह सफर आसान नहीं था। कई बार असफलता से मन टूटता था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखा। उनका कहना है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी में धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास सबसे अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए।