अब्दुल बेगुनाह था…राम मंदिर पर बहस में आतंकी की हत्या का खुलासा, फरीदाबाद जेल में खूनी खेल का मामला

जिला जेल में बंद संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की मौत के बाद उसका परिवार गहरे सदमे में है। इकलौते बेटे को खोने का दर्द उसके पिता अबू बकर की आंखों में साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा कि अगर बेटा दोषी है तो कानून उसे सजा दे, लेकिन अगर वह बेगुनाह है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब्दुल रहमान अपने माता-पिता का इकलौता बेटा और तीन बहनों का अकेला भाई था। उसकी बड़ी बहन आसमा 16 साल की, दूसरी बहन अल्फिया 13 साल की और सबसे छोटी अल्फिशा 6 साल की है। भाई की मौत से तीनों बहनों का सहारा छिन गया है। परिवार के अनुसार, गिरफ्तारी से पहले अब्दुल रहमान रिक्शा चलाकर परिवार की मदद करता था। पिता अबू बकर भी रिक्शा चलाते हैं और मीट की छोटी दुकान चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं। पिता का कहना है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन बेटे की मौत ने उनका विश्वास कमजोर कर दिया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने लाने की मांग की है।