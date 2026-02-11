Delhi Triple Murder: शराब, कोल्ड ड्रिंक और जहर…पैसों की लालच में की गई तीन हत्या, तांत्रिक कमरुद्दीन ने बताई सच्चाई

आपको बता दें कि बीते रविवार को पुलिस को पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में एक साथ तीन लाश मिली थी। यह हत्या थी या आत्महत्या इसका पता लगाने के लिए पुलिस पिछले दो दिनों से लगातार छानबीन कर रही थी। जब पुलिस ने घटना स्थल से संबंधित सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो पता चला कि कार में तीन नहीं बल्कि चार लोग सवार थे। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया और मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल कंगालने लगी। तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने एक दर्जन से अधिक तांत्रिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि तीनों मरने से पहले किसी तांत्रिक से मिलने के लिए गए थे।