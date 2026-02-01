सनसनी: 48 घंटे में 11 मौत और एक भी गवाह नहीं! बंद कमरे, लावारिस कार और तंत्र-मंत्र की खौफनाक दास्तान

मथुरा के एक पॉश इलाके में उस वक्त मातम पसर गया जब एक ही घर से पति-पत्नी और तीन बच्चों के शव बरामद हुए। पुलिस पहुंची तो शुरुआती जांच में इसे सामूहिक आत्महत्या माना गया। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें आर्थिक तंगी और कर्ज का जिक्र है। पुलिस इसे सामूहिक आत्महत्या मान रही थी लेकिन घटनास्थल पर एक गड़बड़ दिखाई दी। यह गड़बड़ इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती। पड़ताल में पता चला कि, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। बच्चों के शरीर पर संघर्ष के निशान थे। ऐसे में यह घटना कुछ और लगती है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि परिवार का एक व्यक्ति मरना चाहता था लेकिन बाकी नहीं। ऐसा हो सकता है कि परिवार के उस व्यक्ति ने पहले सबको मारा और फिर खुद जहर खा लिया हो। इसी तरह से कई और भी सवाल उठ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस घटना का कोई चश्मदीद नहीं है ऐसे में गुत्थी उलझी हुई है।