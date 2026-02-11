पैसों का लालच देकर खिलाया जहरीला लड्डू, पीरागढ़ी सुसाइड केस में सनसनीखेज खुलासा

पुलिस के मुताबिक, कमरुद्दीन पिछले करीब एक साल से मृतकों के संपर्क में था। उसने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह विशेष अनुष्ठान के जरिए ‘धनवर्षा’ करा सकता है। इसके लिए उसने लंबी बालों वाली एक महिला की आवश्यकता बताई और कहा कि उसी पर धन बरसेगा। हालांकि बाद में उसने लक्ष्मी देवी के कान में कट होने का बहाना बनाकर धन बरसने से इनकार कर दिया। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को घटना वाले दिन कार के चालक की बगल वाली सीट पर बैठा देखा गया है, जिससे उसकी भूमिका और संदिग्ध हो गई।