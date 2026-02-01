मेट्रो फेज-5 (ए) के तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी, 12,014 करोड़ की लागत से 2028 तक होंगे तैयार

Dovlepment दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मेट्रो फेज-5 (ए) के तहत तीन नए कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कॉरिडोर का निर्माण वर्ष 2028 तक पूरा किया जाएगा। परियोजना पर कुल 12,014 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे राजधानी के प्रमुख प्रशासनिक, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी।