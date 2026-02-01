सहारनपुर के कपड़ा व्यापारी से 90 लाख रुपये की ठगी

इस तरह व्यापारी को उनकी कंपनी में निवेश करने का लालच दिया गया। बताया गया कि कुछ ही समय में उनका पैसा कई गुना हो जाएगा। कपड़ा व्यापारी लालच में पड़ गए और उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। पहली बार उन्होंने कंपनी के खाते में सिर्फ दस हजार रुपये ट्रांसफर किये। यह निवेश 19 जुलाई 2025 को हुआ। इसके बदले में व्यापारी को 11 हजार 886 रुपए वापस मिल गये। यहीं से ठगी का खेल शुरू हुआ। इस तरह संजय को विश्वास हो गया कि वह पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद आरोपियों ने धीरे-धीरे करके उनसे पैसे डलवाना शुरू कर दिया। इसके बाद कहा कि केवाईसी अपडेट नहीं है इसलिए पैसा वापस नहीं आ रहा। इस तरह धीरे करीब 90 लाख रुपये डलवा लिये। बाद में ED का डर दिखाया और कहा गया कि अब चुप रहो शांत रहो। किसी को इस बारे में मत बताना।