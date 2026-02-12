ग्राहक देते 20 हजार…लड़कियों को मिलते 5000, गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ऐसे होता था सौदा

आपको बता दें कि जिले के वैशाली में महागुन सरोवर पोर्टिगो नाम के होटल में देह व्यापार का धंधा जोरों से चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को छापेमारी की और इस रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। इस मामले को लेकर एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में होटल मैनेजर राहुल शर्मा (46) भी शामिल है, जिसे इस पूरे रैकेट का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। वहीं, उसके साथ वेटर सुनील सिंह (39) और अंकित चौहान (19) को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि छापेमारी के दौरान होटल में अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जिसमें कुछ आरोपी मौके से भागने में फरार हो गए। देश के अलग-अलग राज्यों से देह व्यापार के लिए लाई गई लड़कियों का रेस्क्यू कर लिया गया है।