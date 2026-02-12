दिल्ली में विदेशी टूरिस्ट ने होटल स्टाफ के सामने काटा खुद का गला, मामला जान चौंक जाएंगे आप

कमरा नहीं मिलने पर युवक अचानक बेकाबू हो गया और अपनी जेब से धारदार हथियार निकालकर गला काटकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। घटना से होटल परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बीट स्टाफ मौके पर पहुंचे और युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि काफी खून बह जाने के कारण उसकी हालत बिगड़ रही थी। पुलिसकर्मियों ने बिना देरी किए उसे एलएचएमसी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में युवक के नशे में होने की पुष्टि की है।