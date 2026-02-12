हाइवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, दो महिलाओं की मौत समेत पांच लोग…

हादसे की सूचना मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोटोग्राफी के साथ जरूरी सबूत जुटाए। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए एल.बी.एस. मोर्चरी भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि NH-9 जैसे व्यस्त हाईवे पर, खासकर टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रकों से टकराव कितना खतरनाक साबित हो सकता है। साढ़े चार महीने बाद अब उजमा का शव कब्र से निकाला जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।