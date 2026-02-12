मुजफ्फरनगर में SP की गाड़ी पर कार्बाइन से हमला! मुठभेड़ में कुख्यात अमजद ढेर

अचानक हुए हमले के दौरान पुलिसकर्मियों ने हैडडाउन करके खुद को सेफ किया। इस हमले में गाड़ी शीशे चकनाचूर हो गए। दो पुलिसकर्मियों को गोली भी लगी। इसके बाद पॉजिशन लेते हुए पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई तो अमजद गोली लगने से मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद इसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मौके से एक बाइक एक पिस्तौल और एक कार्बाइन बरामद हुई। उपचार के दौरान अमजद की मौत हो गई। घायल दोनों पुलिसकर्मियों का उपचार चल रहा है। दोनों पुलिसकर्मियों के नाम उप निरीक्षक संदीप कुमार और कांस्टेबल अशफाक हैं। अमजद के खिलाफ अभी तक 40 मुकदमे सामने आ चुके हैं, जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुकदमों की यह संख्या बढ़ सकती है क्योकि यह लगातार अपराध कर रहा था।