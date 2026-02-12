12 फ़रवरी 2026,

नई दिल्ली

मुजफ्फरनगर में SP की गाड़ी पर कार्बाइन से हमला! मुठभेड़ में कुख्यात अमजद ढेर

एसपी देहात घेराबंदी के लिए टीम के साथ निकले तो कुख्यात अमजद ने कार्बाइन से एसपी की गाड़ी पर अटैक बोल दिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 12, 2026

Encounter

हमले के बाद एसपी देहात की गाड़ी का हाल ( फोटो स्रोत मुजफ्फरनगर पुलिस मीडिया सेल )

Encounter मुजफ्फरनगर के तितावी में कार्बाइन से एसपी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाला अमजद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि 40 से अधिक संगीन मामलों में लिप्त 50 हजार का इनामी अमजद तितावी और शाहपुर के जंगलों के बीच देखा गया है। इसकी तलाश में पुलिस टीमें निकली तो इसने एसपी देहात की गाड़ी पर कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए और दो पुलिसकर्मियों को गोली लगी जबकि अन्य बुलेट प्रुफ जैकेट पहने होने की वजह से गए। इसके बाद पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में अमजद मारा गया।

कई राज्यों में था आतंक, अमजद पर थे 40 से अधिक मुकदमें

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने बताया कि 26 वर्षीय अमजद पर बिहार उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड दिल्ली एनसीआर में हत्या लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले चल रहे थे। इस पर 50 हजार रुपये का इनाम था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि अमजद तितावी के जंगलों में हैं। क्योंकि यह शातिर अपराधी और शार्प शूटर था इसलिए पुलिस पहले से तैयार होकर निकली और टीम लीडरों ने बुलेट प्रुफ जैकेट भी पहनी हुई थी। जब पुलिस जंगलों में पहुंची तो अमजद ने कार्बाइन और पिस्टल से एसपी देहात की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में दो पुलिसकर्मियों को गोली लगी।

हैड डाउन करके पुलिसकर्मियों ने किया खुद को सेफ ( Encounter )

अचानक हुए हमले के दौरान पुलिसकर्मियों ने हैडडाउन करके खुद को सेफ किया। इस हमले में गाड़ी शीशे चकनाचूर हो गए। दो पुलिसकर्मियों को गोली भी लगी। इसके बाद पॉजिशन लेते हुए पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई तो अमजद गोली लगने से मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद इसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मौके से एक बाइक एक पिस्तौल और एक कार्बाइन बरामद हुई। उपचार के दौरान अमजद की मौत हो गई। घायल दोनों पुलिसकर्मियों का उपचार चल रहा है। दोनों पुलिसकर्मियों के नाम उप निरीक्षक संदीप कुमार और कांस्टेबल अशफाक हैं। अमजद के खिलाफ अभी तक 40 मुकदमे सामने आ चुके हैं, जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुकदमों की यह संख्या बढ़ सकती है क्योकि यह लगातार अपराध कर रहा था।

Hindi News / Delhi / New Delhi / मुजफ्फरनगर में SP की गाड़ी पर कार्बाइन से हमला! मुठभेड़ में कुख्यात अमजद ढेर

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

डब्ल्यूटीओ के सामने सरेंडर करने वाले यह लोग है

नई दिल्ली

यूपी में 2 हत्या और दिल्ली में 3…कांडी कमरुद्दीन ने राजस्थान में भी किया कांड, तांत्रिक ने उगला जहरीले लड्डू का राज

Delhi triple murder case Tantrik Kamruddin arrested
नई दिल्ली

मेट्रो फेज-5 (ए) के तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी, 12,014 करोड़ की लागत से 2028 तक होंगे तैयार

metro train
नई दिल्ली

सनसनी: 48 घंटे में 11 मौत और एक भी गवाह नहीं! बंद कमरे, लावारिस कार और तंत्र-मंत्र की खौफनाक दास्तान

crime news
नई दिल्ली

अब्दुल बेगुनाह था…राम मंदिर पर बहस में आतंकी की हत्या का खुलासा, फरीदाबाद जेल में खूनी खेल का मामला

Abdul Rehman was murdered debate on Ram Mandir in faridabad
नई दिल्ली
