मुसलमानों की गर्दन पर छुरी…’वंदे मातरम्’ के नए गाइडलाइन को लेकर केंद्र पर भड़कें AIMIM नेता

केंद्र पर भड़कें औवेसी के नेता जमई ने संविधान के अनुच्छेद 15, 21 और 25 का हवाला दिया और कहा कि किसी भी नागरिक पर इस तरह की बाध्यता थोपना धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है। उनका कहना था कि वह पहले भी साफ कर चुके हैं कि मुसलमानों पर दबाव बनाकर या डर का माहौल पैदा कर उनसे ‘वंदे मातरम्’ कहलवाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने इस मुद्दे को राजनीतिक प्रचार का जरिया बना लिया है और इसे मुसलमानों के खिलाफ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी पार्टी ऐसे किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार खुद को इतनी ही देशभक्त मानती है, तो उसे उन ताकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं, न कि देश के भीतर धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करनी चाहिए।