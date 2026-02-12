हम ‘AAP’ की तरह बहाने नहीं बनाएंगे…सीएम रेखा गुप्ता ने ली गड्ढाहादसे की जिम्मेदारी, अब एक्शन की तैयारी

आपको बता दें कि जनकपुरी में सीवर लाइन के लिए खोदे गए एक खुले गड्ढे में गिरकर 25 साल के एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। देखते ही देखते यह नेशनल लेवल की खबर बन गई। इसी बीच HT में दिए गए इंटरव्यू में सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार की कमी मानते हुए इस घटना की जिम्मेदारी ली है। साक्षात्कार में इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा खोदा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पिछली सरकारों की तरह जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करती। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।