लूट, रंगदारी, अपहरण…गोगी गैंग का कुख्यात गैंगस्टर मुकेश गिरफ्तार, गैंगवार जैसी घटनाओं को देता था अंजाम

Mukesh Gangster Arrested: दिल्ली में लूट-पाट, अपहरण और रंगदारी के मामले सुनना आम हो गया है। हर तीसरे दिन इस तरह की घटनाएं घटती दिखाई दे जाती हैं। कई बदमाश कुख्यात गैंग के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, तो कुछ अकेले ही हंगामा मचाते रहते हैं। ऐसे ही एक खतरनाक गैंगस्टर मुकेश (Mukesh Gangster Arrested) पर हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार, अपहरण और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर अपराधों के 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गोगी गैंग का खास गुर्गा बताया जा रहा है।