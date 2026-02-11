20 घंटे रोजाना…गाजियाबाद की बेटियों का फोन लगा पुलिस के हाथ, 10 दिन पहले बेच दिया था पिता

इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 11, 14, और 16 साल की तीनों बहनें फोन में कोरियाई फिल्म, गेम और वहां की संस्कृति देखती रहती थीं। पूरा परिवार आर्थिक तंगी से इतना जूझ रहा था कि इन बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई तक बंद करा दी गई थी। लड़कियां रोजाना बीस घंटे फोन पर लगी रहती थीं और गेम खेलती थीं। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर पिता ने लड़कियों से दो फोन छीने और शालीमार गार्डन के एक मोबाइल शॉप मालिक को बेच दिया। घटना के बाद पुलिस ने मोबाइल को ट्रेस करते हुए बरामद कर लिया।