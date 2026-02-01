18 साल से पहले शादी…पिता ने नाबालिग बेटी को दी धमकी, सुसाइड वाली रात जमकर हुआ था बवाल, पति-पत्नी ने किया कबूल

चेतन के कमरे में जाने के बाद सभी ने खाना खाया, लेकिन निशिका ने नहीं खाया। रात 10 बजे के बाद मां सुजाता ने उसे अपना मोबाइल दे दिया। इसके बाद वह अपनी दोनों छोटी बहनों और 7 साल के भाई के साथ कंबल में मोबाइल चलाने लगी। वहीं, सुजाता और हिना फर्श पर गद्दे बिछाकर लेटी रहीं। पति के व्यवहार से नाराज सुजाता ने कहा कि उसकी हरकतों से घर का माहौल खराब हो गया है और वह किसी की बात नहीं मानता। रात करीब एक बजे निशिका पानी पीने के लिए उठी, उसके साथ प्राची और पाखी भी गईं। मां के पूछने पर निशिका ने जवाब दिया और तीनों मंदिर वाले कमरे की ओर चली गईं। कुछ देर बाद तीनों ने प्लाईवुड वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मोबाइल उनके पास था और दरवाजा बंद होने की वजह से बाहर तक कोई आवाज नहीं पहुंच सकी।