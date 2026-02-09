सीपीआई में अब ओटीटी, ई- कॉमर्स के आंकड़े भी जुड़ेंगे

नई दिल्ली। महंगाई मापने के सूचकांक सीपीआई में अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी मार्केट प्लेस माना जाएगा और उसके डाटा भी जुड़ेंगे। महंगाई कितनी बढ़ी, कितना दबाव जेब पर पड़ा और रोजमर्रा का खर्च कितना बदला, इन सबका जवाब देने वाला सबसे अहम पैमाना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अब बदलने जा रहा है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने (सीपीआई) की नई श्रृंखला में आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 किया है।