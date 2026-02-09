9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘देश में बाबर के नाम पर नहीं बनेगी मस्जिद,’ नोएडा में हिंदू नेता की चेतावनी…पश्चिम बंगाल कूच करने की तैयारी

Noida News: नोएडा के चिपियाना गांव में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बाबर के नाम पर मस्जिद न बनने देने का बयान दिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

image

Pooja Geete

Feb 09, 2026

Hindu leader warns against building mosque in Noida in the name of Babar

Noida News: नोएडा के चिपियाना गांव में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय भी इस सम्मेलन का हिस्सा बने और सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि देश में बाबर के नाम पर अब मस्जिद नहीं बनेगी।

आपको बता दें कि नोएडा में रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गोपाल राय का शानदार स्वागत भी किया। इसी बीच अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद कभी भी मस्जिदों या दरगाह के बनने का विरोध नहीं करता है, लेकिन उन्हें बाबर जैसे आक्रमणकारियों के नाम पर मस्जिदों का निर्माण स्वीकार नहीं होगा।

अब्दुल कलाम या अशफाक के नाम से मस्जिदें बनें

संबोधन करने के दौरान गोपाल राय ने मौलाना अब्दुल कलाम या अशफाक उल्ला खान के नाम का हवाला देते हुए कहा है कि इन व्यक्तियों के नाम पर मस्जिदें बनाई जानी चाहिए, जिन्होंने देश के हित में काम किया है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे नामों पर बनाई जाने वाली मस्जिदों का वे समर्थन करेंगे, लेकिन आक्रांताओं के नाम पर बनी मस्जिदों का खुलकर विरोध किया जाएगा।

घुसपैठियों और मुसलमानों के वोट चाहती हैं ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ताना कसते हुए गोपाल राय ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते हुए भी बांग्लादेश से लगातार हो रही घुसपैठ को नजरअंदाज कर रही हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुओं से वोट मिलने की उम्मीद है। आगे कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं, घुसपैठियों और मुसलमानों, सभी का वोट चाहती हैं। इसलिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार उनका विरोध करता है। राय ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ 10 तारीख तक पश्चिम बंगाल कूच करने का ऐलान किया, ताकि 11 तारीख को वहां किसी भी 'काम' को रोका जा सके और उसे 'दफन' किया जा सके।

'बाबरी मस्जिद' को दोबारा नहीं बनने देंगे

गोपाल राय ने बाबर का इतिहास के पन्ने खोलते हुए कहा कि उसने भारत पर कई बार आक्रमण करके हजारों हिंदुओं की मौत की है। बाबर ने जितनी भी मस्जिदें बनवाई हैं, वे सभी आज भी हिंदू-मुस्लिमों के बीच बैर का कारण बन रही हैं। इसके साथ ही राय ने राम मंदिर के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सराहना भी की। राय ने फिर दोहराया कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद किसी भी कीमत पर 'बाबरी मस्जिद' को दोबारा नहीं बनने देगी और इसी उद्देश्य से पश्चिम बंगाल कूच किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

सोनीपत में तैयार कर मेरठ में पैक हो रही थी लीवर की नकली दवाइयां! 50 हजार से अधिक…
नई दिल्ली
fake medicines

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

09 Feb 2026 12:50 pm

Published on:

09 Feb 2026 12:42 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘देश में बाबर के नाम पर नहीं बनेगी मस्जिद,’ नोएडा में हिंदू नेता की चेतावनी…पश्चिम बंगाल कूच करने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

महंगाई कितनी बढ़ी, कितना दबाव जेब पर पड़ा, बदल रहा सूचकांक

Gold-Silver Prices
नई दिल्ली

‘अफजल गुरु की याद में होगा बम ब्लास्ट,’ दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी…जांच में जुटी एजेंसियां

Bomb threat to 9 Delhi schools in memory of Afzal Guru
नई दिल्ली

मच्छर भगाने की अगरबत्ती से आग का गोला बनी बस, कंडक्टर की जिंदा जलकर मौत

राष्ट्रीय

परिषद-पंचायत समिति चुनाव: सोमवार को आएंगे नतीजे, 2.09 करोड़ मतदाता तय करेंगे जनादेश

Maharashtra Muncipal Council and nagar panchayat pooll result tomorrow
नई दिल्ली

सोनीपत में तैयार कर मेरठ में पैक हो रही थी लीवर की नकली दवाइयां! 50 हजार से अधिक…

fake medicines
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.