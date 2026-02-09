‘देश में बाबर के नाम पर नहीं बनेगी मस्जिद,’ नोएडा में हिंदू नेता की चेतावनी…पश्चिम बंगाल कूच करने की तैयारी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ताना कसते हुए गोपाल राय ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते हुए भी बांग्लादेश से लगातार हो रही घुसपैठ को नजरअंदाज कर रही हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुओं से वोट मिलने की उम्मीद है। आगे कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं, घुसपैठियों और मुसलमानों, सभी का वोट चाहती हैं। इसलिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार उनका विरोध करता है। राय ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ 10 तारीख तक पश्चिम बंगाल कूच करने का ऐलान किया, ताकि 11 तारीख को वहां किसी भी 'काम' को रोका जा सके और उसे 'दफन' किया जा सके।