दिल्ली मेट्रो यात्रियों की मौज: अब इन 10 स्टेशनों पर मिलेगी ‘भारत टैक्सी’, घर पहुंचना होगा और भी सस्ता… जानें कैसे करें बुकिंग

भारत टैक्सी का ऐप (Android और iOS) दिल्ली मेट्रो के ‘DMRC Sarthi’ ऐप से जुड़ा होगा। यानी यात्री एक ही ऐप से मेट्रो टिकट और टैक्सी-दोनों की बुकिंग कर सकेंगे। ऐप के जरिए यात्री पहले ही किराया देख पाएंगे और अपने वाहन को लाइव ट्रैक भी कर सकेंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित होने के कारण इस सेवा का मकसद बिना किसी छिपे चार्ज के भरोसेमंद और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है, ताकि यात्री मेट्रो स्टेशन से सीधे अपने घर के दरवाजे तक आसानी से पहुंच सकें।