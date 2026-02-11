11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

आरोपी गोतस्कर ने पुलिस पर की फायरिंग! अस्पताल में भर्ती

सहारनपुर में चेकिंग कर रही पुलिस पर एक आरोपी गो तस्कर ने फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों ओर से गोलियां चलने लगी।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 11, 2026

Encounter

घायल को अस्पताल ले जाती पुलिस ( फोटो श्रोत सहारनपुर पुलिस )

Encounter थाना कुतुबशेर पुलिस टीम पर एक आरोपी गौतस्कर ने फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। इस मुठभेड़ में आरोपी गौतस्कर के पैर में गोली लगी है जिसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।

साधारण चेकिंग के दौरान कर दी फायरिंग

थाना कुतुबशेर पुलिस की एक टीम अम्बाला रोड स्थित बाहुपुर पुलिया के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। टीम के अनुसार इसी दौरान एक मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति आया तो पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया। यह देख बाइक सवार ने भागने की कोशिश की और जब रास्ता नहीं मिला तो पुलिस टीम पर जानलेवा नीयत से फायर कर दिया।

जवाबी कार्रवाई में लगी गोली ( Encounter)

इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई एक गोली आरोपी के पैर में लगी। जिससे घायल होकर वह मौके पर होंगीर पड़ा। बाद में पूछने पर इसने अपना नाम कौसर पुत्र सुलेमान निवासी हाजी इकराम वाली गली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर बताया। गोली लगने के कारण पुलिस इसे लेकर अस्पताल पहुंची।
अस्पताल में इसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना हैंअरोपी पर गोकशी समेत एनडीपीएस के कई मुकदमें चल रहे हैं और गोकशी के एक मुकदमे में यह फरार चल रहा था। इसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और एक मोटरसाईकिल मिली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

11 Feb 2026 08:43 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / आरोपी गोतस्कर ने पुलिस पर की फायरिंग! अस्पताल में भर्ती

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी बजट, राजस्थान के लिए खुलेगा सौगातों का पिटारा

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

चार बार असफलता और फिर UGC NET में ऑल इंडिया प्रथम रैंक, जानिए कौन हैं दीक्षा

PHD स्कॉलर
नई दिल्ली

जेल में बंद युवक ने पुलिस को बरामद कराई सवा करोड़ रुपये कीमत की स्मैक

up police
नई दिल्ली

दिल्ली वित्त निगम को किया जाएगा बंद! वित्तीय रूप से अव्यवहारिक स्थिति के चलते लिया गया फैसला

Delhi CM Rekha Gupta
नई दिल्ली

इसका आधार सिर्फ मामले को सनसनीखेज बनाना…पीएम डिग्री विवाद में DU के तर्क पर हाईकोर्ट ने मांगे ये जवाब

High Court sought answers to DU's arguments in the PM Modi degree controversy
नई दिल्ली

दिल्ली सरकार का बेटियों को तोहफा; CM रेखा गुप्ता ने शुरू की लखपति बिटिया योजना, जानें किसे मिलेगा लाभ?

CM rekha gupta announced lakhpati bitiya scheme in Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.