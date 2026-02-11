आरोपी गोतस्कर ने पुलिस पर की फायरिंग! अस्पताल में भर्ती

इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई एक गोली आरोपी के पैर में लगी। जिससे घायल होकर वह मौके पर होंगीर पड़ा। बाद में पूछने पर इसने अपना नाम कौसर पुत्र सुलेमान निवासी हाजी इकराम वाली गली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर बताया। गोली लगने के कारण पुलिस इसे लेकर अस्पताल पहुंची।

अस्पताल में इसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना हैंअरोपी पर गोकशी समेत एनडीपीएस के कई मुकदमें चल रहे हैं और गोकशी के एक मुकदमे में यह फरार चल रहा था। इसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और एक मोटरसाईकिल मिली है।