दिल्ली वित्त निगम को किया जाएगा बंद! वित्तीय रूप से अव्यवहारिक स्थिति के चलते लिया गया फैसला

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने DFC को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अधिसूचना में कहा गया है कि वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत उपराज्यपाल ने इसे बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। DFC को MSME ( सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ) के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था लेकिन निजी बैंकों की ऋण सेवाओं के बढ़ने के कारण यह छोटे व्यापारियों को आकर्षित नहीं कर पाया। सरकार ने वाइंड-अप प्रक्रिया के लिए समापन समिति का गठन किया है जिसका नेतृत्व प्रशासनिक सचिव ( वित्त ) करेंगे। समिति में उद्योग, कानून, सेवा विभागों के सचिव और DFC के अधिकारी सदस्य हैं।