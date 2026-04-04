यूपी के सहारनपुर में एक करोड़ रुपये की स्मैक के साथ जुनैद गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में कुछ नाम मिले हैं जिनके आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब सहारनपुर में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला तस्कर पकड़ा गया हो। इससे पहले भी सहारनपुर में कई बड़े तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अब इस तस्कर के तारों को खंगाल रही हैं। प्राथमिक पूछताछ में यही पता चला है कि यह सारा नशीला पदार्थ सहारनपुर में एक ही आदमी को दिया जाना था अब पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है।