Patrika Special: पहली कॉल कटी, फिर 20 Min की बात; सरकारी हेल्पलाइन से मिला सिगरेट छोड़ने का यह फॉर्मूला

Patrika Special on World No Tobacco Day 2026 : "नमस्कार, राष्ट्रीय तंबाकू मुक्ति हेल्पलाइन में आपका स्वागत है…", जब मैंने नेशनल टोबैको क्विटलाइन नंबर 1800-11-2356 पर कॉल किया तो सबसे पहले यही आवाज सुनाई दी। फिर पसंदीदा भाषा चुनी और सिस्टम काउंसलर के साथ कॉल कनेक्ट करने लगा। पर कुछ देर बाद कॉल कट गई। दोबारा ट्राई किया तो फोन नहीं लगा… तब मुझे लगा कि सरकारी सेवाएं ऐसी ही होती हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता।