दिल्ली के साकेत में 4 मंजिला इमारत गिरने से 4 की मौत, 10 घायल; मलबे में दबे थे मेडिकल स्टूडेंट्स

Building collapses Delhi Saket: दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल, यहां पर चार मंजिला मकान अचानक भर-भराकर गिर गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन महिलाओं सहित दस अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रविवार सुबह तक आपदा प्रबंधन और बचाव दलों ने मलबे से कुल 14 लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें तुरंत AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार को मृत घोषित कर दिया। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते राहत और बचाव कार्य अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है।