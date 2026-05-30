‘देश को जरूरत है पढ़े-लिखे PM की’ अरविंद केजरीवाल ने फिर प्रधानमंत्री मोदी को बनाया निशाना

एनटीए ने दोपहर की पाली का शेड्यूल बदला और उम्मीदवारों को दोपहर 2:30 बजे से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। परीक्षा अपने मूल निर्धारित समय दोपहर 3 बजे के बजाय शाम 4 बजे शुरू हुई। एजेंसी ने यह भी बताया कि सुबह के सत्र के उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पूरा समय दिया जा रहा था। उन्हें अपने पेपर पूरे करने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी गई। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि भविष्य में कभी इस तरह के हालात पैदा ना हो इसके लिए बाधाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।