‘बकरा हलाल होते देखा है, आओ दिखाते हैं’: गाजियाबाद में 11वीं के छात्र की हत्या, 5 मुस्लिम युवकों पर आरोप

इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा, “28 मई को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना संज्ञान में आई थी। जिसमें तत्काल ही थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसकी इलाज के दौरान 29 मई को मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। आज उस प्रकरण में थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है इसके अतिरिक्त दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।“