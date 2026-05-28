रिश्ते शर्मसार! सौतेली मां के साथ युवक के थे अवैध संबंध, पकड़े जाने पर दोनों ने की खुदकुशी

महाराष्ट्र के बीड जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां कथित तौर पर सौतेली मां और बेटे के बीच बने नाजायज संबंधों का अंत दो मौतों के साथ हुआ। बदनामी के डर और रिश्ते के खुलासे के बाद पहले युवक ने जहरीला पदार्थ पी लिया, जबकि उसकी मौत का सदमा सहन नहीं कर पाने पर महिला ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से जिले में सनसनी फैल गई है।