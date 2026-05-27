51 करोड़ का ड्रग्स, पिस्टल, 19 कारतूस! मुंबई के आलीशान फ्लैट में नशे की फैक्ट्री, लिव-इन कपल गिरफ्तार

मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने दक्षिण मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके (Agripada) में एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह काला कारोबार किराए के एक-बीएचके फ्लैट में चल रहा था, जहां अवैध मेफेड्रोन (MD) फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि फ्लैट मालिक और पड़ोसियों को भी इस सीक्रेट ड्रग्स लैब की भनक तक नहीं थी।