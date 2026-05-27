‘NEET पेपर लीक और ‘पढ़े-लिखे नेताओं को वोट दो’ वाले बयान के बाद विशाल ददलानी का तगड़ा रिएक्शन वायरल

सिंगर-कंपोजर विशाल की इस पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं मिली-जुली लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव रहीं। इस पर एक यूजर ने लिखा कि विशाल हमारे युवाओं के लिए असली आइडल हैं। किसी ने लिखा, "हमेशा की तरह जरूरी ज्ञान परोस रहे हैं।" एक और ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये पोस्ट बर्नोल को स्पॉन्सर करनी चाहिए। दरअसल, ये पूरा विवाद विशाल के एक पुराने वीडियो से जुड़ा है जिसमें उन्होंने NEET पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के सपोर्ट में बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये हर साल होता है और कोई भी सरकारी एजेंसी जवाबदेही नहीं ले रही। मंत्री इसे बड़ी बात नहीं मान रहे, ये और भी गंभीर है।