तान्या मित्तल पर लगा कपड़े न लौटाने का आरोप, इन्फ्लुएंसर प्रिंस ने दिखाई व्हाट्सएप चैट

Tanya Mittal influencer stylist clothing dispute:रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपनी रईसी, आलीशान लाइफस्टाइल और महंगे ब्रांड्स की बड़ी-बड़ी बातें करने वाली तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शो के दौरान तान्या ने अपने ऊंचे स्टेटस और अमीर होने का जो रूतबा दिखाया था, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। उन्होंने किचन में लिफ्ट होने और हर फ्लोर पर 5 से 7 नौकर होने वाली चीजें बताई थी। जिसे लेकर वह काफी ट्रोल भी हुई थीं, लेकिन शो खत्म होने के महीनों बाद उन्होंने अपनी रईसी के सबूत दिए तो लोग हैरान रह गए, लेकिन अब तान्या नए विवाद में फंस गई हैं। एक लोकल फैशन इन्फ्लुएंसर ने तान्या पर कपड़े उधार लेने और महीनों बाद भी उन्हें वापस न करने का एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है।