बढ़ते 370 बिरयानी विवाद के बीच प्रणित मोरे का इंस्टाग्राम हुआ डीएक्टिवेट, आयशा खान ने किया कमेंट

इस मुद्दे पर कई जानी-मानी स्टार्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें एक्ट्रेस आयशा खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए लिखा कि जिस तरह पूरा कमरा इस बात पर हंस रहा था और होस्ट ने भी इसे मजाक की तरह लिया ये सब मिलकर एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या खाने पर कुछ 100 रुपये खर्च करना किसी महिला के शरीर पर हक का दावा करने का आधार बन सकता है? इस पर एल्विश यादव, कुशा कपिला, साक्षी शिवदासनी और कई अन्य इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस घटना की निंदा की।