10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

बढ़ते 370 बिरयानी विवाद के बीच प्रणित मोरे का इंस्टाग्राम हुआ डीएक्टिवेट, आयशा खान ने किया कमेंट

Comedian Pranit More Deactivates Instagram: हाल ही में 23 साल के हिमांशु जांगड़ा के 370 की बिरयानी वाले बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। इस बयान के बीच, प्रणित मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया, जिससे फैंस और यूजर्स के बीच कई तरह की अटकलें लगने लगीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 10, 2026

कॉमेडियन प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा

कॉमेडियन प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा (this photo from x:@heistkid/@pranitmore)

Comedian Pranit More Deactivates Instagram: एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में हुई एक छोटी-सी बातचीत ने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। कॉमेडियन प्रणित मोरे के एक शो की क्लिप वायरल होने के बाद से न सिर्फ कॉमेडियन बल्कि उस ऑडियंस मेंबर को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसने वो विवादित टिप्पणी की थी।

हिमांशु जांगड़ा ने स्टेज पर कही ये बात

प्रणित मोरे के शो के दौरान गुरुग्राम के एक युवक हिमांशु जांगड़ा ने स्टेज पर ये बात कही कि उसने एक लड़की के साथ डेट पर जाकर चिकन बिरयानी पर 370 रुपये खर्च किए और उसे उम्मीद थी कि इस खर्च के एवज में उसे कुछ "मिलेगा"। इस बयान पर पूरे कमरे में हंसी गूंजी और कॉमेडियन प्रणित मोरे ने भी इस पर हल्के-फुल्के अंदाज में रिएक्शन दिया। दरअसल, जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची, यूजर्स ने इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच का प्रतीक बताते हुए जमकर आलोचना की।

आयशा खान से पहले इन स्टार्स ने भी किया था रिएक्ट

इस मुद्दे पर कई जानी-मानी स्टार्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें एक्ट्रेस आयशा खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए लिखा कि जिस तरह पूरा कमरा इस बात पर हंस रहा था और होस्ट ने भी इसे मजाक की तरह लिया ये सब मिलकर एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या खाने पर कुछ 100 रुपये खर्च करना किसी महिला के शरीर पर हक का दावा करने का आधार बन सकता है? इस पर एल्विश यादव, कुशा कपिला, साक्षी शिवदासनी और कई अन्य इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस घटना की निंदा की।

प्रणित ने मांगी माफी और इंस्टाग्राम अकाउंट भी किया डीएक्टिवेट

कॉमेडियन प्रणित मोरे ने बढ़ते दबाव के बीच सार्वजनिक माफीनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑडियंस मेंबर के विचार उनके निजी विचारों से बिल्कुल अलग हैं। साथ ही, प्रणित मोरे (Pranit More) ने माना कि उन्हें उस टिप्पणी पर हंसने की बजाय उसे उसी वक्त चुनौती देनी चाहिए थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब प्रणित का इंस्टाग्राम अकाउंट @rj_pranit भी एक्सेस नहीं हो रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने इसे अस्थायी रूप से डीएक्टिवेट कर दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

10 Jun 2026 05:41 pm

Hindi News / Entertainment / बढ़ते 370 बिरयानी विवाद के बीच प्रणित मोरे का इंस्टाग्राम हुआ डीएक्टिवेट, आयशा खान ने किया कमेंट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘ये पढ़े-लिखे गंवार हमारा रेट तय करते हैं’, 370 बिरयानी विवाद पर खुशबू पाटनी का प्रणीत मोरे पर फूटा गुस्सा

₹370 Biryani Controversy
बॉलीवुड

370 की बिरयानी विवादों के बीच वायरल हुआ सलमान खान का पुराना बयान, प्रणित मोरे को दी थी चेतावनी

सलमान खान और प्रणित मोरे
TV न्यूज

‘धरती पर पहुंच चुके हैं एलियन’, अमेरिकी फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग का दावा, बोले- ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं

Steven Spielberg On Aliens
हॉलीवुड

‘मेरी प्यारी आलिया’,अमिताभ बच्चन का खास मैसेज एक्ट्रेस को, अहान पांडे ने कहा- ‘Boom Unreal!

अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट
बॉलीवुड

कंगना रनौत को फिल्म इंडस्ट्री ने किया बॉयकॉय? अभिनेत्री बोलीं- मुझे किसी का मैसेज नहीं आता

Kangana Ranaut On Industry Boycott
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.