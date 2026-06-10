‘तू चीज बड़ी है मस्त’ की यादें हुईं ताजा, वेलकम टू द जंगल से पहले वायरल हुई मोहरा की फोटो

बता दें, अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर 11 जून को रिलीज होगा। अहमद खान के निर्देशन और फिरोज नाडियाडवाला के निर्माण में बनी ये फिल्म 26 जून को थिएटर में आएगी। खबरों के मुताबिक ट्रेलर में अक्षय कुमार पूरे कॉमिक फॉर्म में नजर आएंगे। सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होगी। ये तिकड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी जोड़ियों में से एक रही है।