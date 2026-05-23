CM भगवंत मान के आवारा कुत्तों को हटाने वाले अभियान पर रवीना टंडन ने की इमोशनल अपील

बता दें, रवीना ने अपनी बात को इन शब्दों से खत्म किया, "हम बेजुबानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये आखिरकार दिखाता है कि हम एक समाज के तौर पर कौन हैं।" इतना ही नहीं, सोनू सूद ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने CM के ट्वीट के बाद कुछ ऐसे वीडियो देखे जिनमें कुत्तों के साथ कथित तौर पर जो हो रहा था वो बेहद परेशान करने वाला था। दरअसल, सोनू सूद ने कहा कि आवारा कुत्ते वफादार जानवर होते हैं और कई लोग उन्हें नियमित रूप से खाना खिलाते हैं। उनके मुताबिक ज्यादातर कुत्ते उतने खतरनाक नहीं होते और स्थानीय लोगों को पता होता है कि कौन से कुत्ते परेशानी देते हैं।