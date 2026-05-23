‘धोखा दिया तो नीला ड्रम तैयार रखना’, ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने महिला को दे दी हिदायत, वायरल हुआ वीडियो

Rakhi Sawant Viral Video: ड्रामा क्वीन राखी सांवत अक्सर अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। बोल्ड और ग्लैमरस अवतार में अक्सर नजर आने वालीं राखी सावंत इन दिनों अपने नए गाने 'पीले-पीले' को प्रमोट करते हुए नजर आ रही हैं। इस गाने में राखी के साथ उनके फेक पति रितेश कुमार भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक इवेंट पर स्पॉट हुईं राखी से मिलने और उनके साथ फोटो लेने के लिए एक कपल आया था जिनसे मिलकर राखी ने एक ऐसा बात कह दी जिसके बाद वहां खड़ा हर कोई शख्स हंस-हंस कर लोट-पोट हो गया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।