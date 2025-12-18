Google ही कर लेतीं, Rakhi Sawant ने Nitish Kumar को बता दिया यूपी का सीएम, Video वायरल

राखी सावंत को हर मामले में कूदने की आदत है। वह हर विषय पर बोलना चाहती हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन कुछ बोलने से पहले सामान्य ज्ञान भी जरूरी है। आजकल ज्ञान बढ़ाने के लिए गूगल भी मौजूद है, लेकिन राखी ने नीतीश पर निशाना साधने से पहले उनके बारे में गूगल करने की जहमत भी नहीं उठाई। अगर राखी Google ही कर लेतीं, तो इस तरह उनका मजाक न उड़ता। राखी खुद को गंभीर दिखाना चाहती हैं, ऐसे मुद्दे उठाकर साबित करना चाहती हैं कि वह केवल बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं हैं। लेकिन उस लिहाज से अपनी नॉलेज अपडेट नहीं करना चाहतीं। ऐसे में मजाक उड़ना स्वाभाविक है। हालांकि, इस मजाक का राखी पर कोई असर पड़ेगा इसकी उम्मीद कम ही है।