राष्ट्रीय

Google ही कर लेतीं, Rakhi Sawant ने Nitish Kumar को बता दिया यूपी का सीएम, Video वायरल

Rakhi Sawant calls Nitish Kumar UP CM: उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? इस सवाल का जवाब बच्चे को भी पता होगा, लेकिन राखी सावंत नहीं जानतीं। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें यूपी का सीएम बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 18, 2025

Rakhi Sawant

राखी सावंत ने नीतीश कुमार को बिहार के बजाए यूपी का सीएम बताया है। (PC: AI)

Rakhi Sawant Nitish Kumar controversy: रखी सावंत, नीतीश कुमार पर निशाना साधने के चक्कर में ऐसी गलती कर गई हैं कि अब उनका जमकर मजाक उड़ रहा है। राखी ने नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताया है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी नौटंकीबाज कही जाने वालीं राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में राखी मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने को लेकर नीतीश पर गुस्सा जाहिर कर रही हैं। इस दौरान, उन्हें नीतीश कुमार को यूपी का मुख्यमंत्री कहते सुना जा सकता है।

बिना ज्ञान मैदान में कूदीं

नीतीश कुमार के नवनियुक्त महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्षी नेता नीतीश को निशाना बना रहे हैं। राखी सावंत ने भी कुछ यही करने का प्रयास किया, लेकिन बिना 'ज्ञान' और 'तैयारी' के मैदान में कूदीं राखी अब खुद मजाक का विषय बन गई हैं। राखी, नीतीश कुमार को बिहार की जगह उत्तर प्रदेश का सीएम बता गई हैं। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि राजनीति में रुचि न रखने वाले भी उन्हें पहचानते हैं।

बोलने से पहले समझ भी जरूरी

राखी सावंत को हर मामले में कूदने की आदत है। वह हर विषय पर बोलना चाहती हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन कुछ बोलने से पहले सामान्य ज्ञान भी जरूरी है। आजकल ज्ञान बढ़ाने के लिए गूगल भी मौजूद है, लेकिन राखी ने नीतीश पर निशाना साधने से पहले उनके बारे में गूगल करने की जहमत भी नहीं उठाई। अगर राखी Google ही कर लेतीं, तो इस तरह उनका मजाक न उड़ता। राखी खुद को गंभीर दिखाना चाहती हैं, ऐसे मुद्दे उठाकर साबित करना चाहती हैं कि वह केवल बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं हैं। लेकिन उस लिहाज से अपनी नॉलेज अपडेट नहीं करना चाहतीं। ऐसे में मजाक उड़ना स्वाभाविक है। हालांकि, इस मजाक का राखी पर कोई असर पड़ेगा इसकी उम्मीद कम ही है।

पहले तारीफ फिर मिस्टेक

वायरल वीडियो में राखी पहले नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करती हैं। फिर उनसे पूछती हैं कि ये आपने क्या कर दिया... यहां तक तो सबकुछ ठीक था। लेकिन इसके बाद वह नीतीश को यूपी का मुख्यमंत्री बताती हैं और साबित कर देती हैं कि उनका सामान्य ज्ञान 'जीरो' है। गौरतलब है कि हाल ही में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की थी। इस घटना को महिला सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है और नीतीश की जमकर आलोचना हो रही है।

Delhi AQI Today

Updated on:

18 Dec 2025 10:09 am

Published on:

18 Dec 2025 10:04 am

Hindi News / National News / Google ही कर लेतीं, Rakhi Sawant ने Nitish Kumar को बता दिया यूपी का सीएम, Video वायरल

