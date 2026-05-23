जिस पार्लर में गईं ट्विशा शर्मा, वहां की मालकिन का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- मौत के अगले दिन बार-बार फोन कर रही थी सास

बताया जा रहा है कि ट्विशा शर्मा अपनी मौत से कुछ घंटे पहले एक ब्यूटी पार्लर गई थीं। ये वही पार्लर था जहां वो पहले भी कई बार जा चुकी थीं। पार्लर की मालकिन किरण परिहार ने अब निजी चैनल से बात करते हुए अहम खुलासा किया है। मालकिन के मुताबिक ट्विशा दोपहर के वक्त वहां पहुंची थीं और कई घंटे बिताने के बाद शाम को वापस लौटी थीं। लेकिन असली कहानी अगले दिन शुरू हुई, जब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह का फोन लगातार पार्लर में आने लगा।