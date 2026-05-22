‘प्रेग्नेंसी में नशा, बच्चा भी गिरा दिया’, ट्विशा शर्मा की सास के आरोपों पर भाई का खौला खून, बोला- शर्म करो

मेजर हर्षित शर्मा ने निजी चैनल से बातचीत में कहा कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष लगातार ऐसी बातें फैला रहा है जिससे जांच का फोकस असली मुद्दे से हट जाए। हर्षित का कहना है कि उनकी बहन ने जिंदगी में काफी तकलीफें झेली थीं। उन्होंने दावा किया कि ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और अब मौत के बाद भी उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।