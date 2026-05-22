Dhurandhar 2 OTT: इंतजार हुआ खत्म! 5 जून को OTT पर दस्तक देगी रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’

फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर फैंस के बीच लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था, जो अब पूरी तरह खत्म हो गया है। रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का स्ट्रीमिंग पार्टनर 'जियोहॉटस्टार' (JioHotstar) बना है। प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक, भारत में 'धुरंधर: द रिवेंज' का ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर 4 जून 2026 को शाम 7 बजे किया जाएगा। इसके ठीक अगले दिन, यानी 5 जून 2026 से यह फिल्म सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्ट्रीम होने लगेगी। ऐसे में जो लोग इसे थिएटर में देखने से चूक गए थे, वह अब अपने घर पर आरास में बैठकर देख सकते हैं।