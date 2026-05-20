‘एक खांसी, जो सिर्फ ‘AQI’ की खराबी नहीं थी’, ‘द फैमिली मैन’ एक्टर की पत्नी को 6 बार हुआ कैंसर, दर्द किया बयां

एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जब मैं इस कहानी को देखता हूं, तो मुझे इसमें सबसे बड़ा ह्यूमन एंगल 'एक पिता और पति की लाचारी' में नजर आता है। शारिब आज उस दोराहे पर खड़े हैं, जहां उनका दिल अपनी बीमार पत्नी के पास रुकना चाहता है, लेकिन उनके हाथ काम की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। शारिब कहते हैं, "मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा हैं। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी इस इलाज के खर्च को कवर नहीं कर पा रहा। पिछले साल भी काम कम था और इस साल की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। अब मेरे पास किसी भी रोल को मना करने की हिम्मत नहीं है। कीमो और इम्यूनोथेरेपी के बाद हमें बहुत महंगी 'टारगेटेड थेरेपी' करवानी है। मुझे बस और काम चाहिए।"