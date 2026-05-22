22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सौतेली मां स्मिता पाटिल को लेकर आर्य बब्बर ने दिया बयान, भाई प्रतीक पर कसा तंज! बोले- पापा का अफेयर किसे अच्छा लगेगा?

Arya Babbar On Father affair With Smita Patil: अभिनेता आर्य बब्बर ने अपने पिता राज बब्बर और उनकी दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने परिवार में कलह को लेकर प्रतीक और पिता के रिश्ते पर कहा कि पापा ने जिसके लिए परिवार छोड़ा, आज वही उनका बेटा उन्हें पिता नहीं मानता।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 22, 2026

Arya Babbar on father Raj Babbar affair marriage with Smita Patil and dig on brother prateik family dispute

आर्य बब्बर ने पिता राज बब्बर पर की बात

Arya Babbar On Raj Babbar and Smita Patil: एक हंसता-खेलता परिवार जब अतीत की गलतियों और गलतफहमियों की वजह से बिखरने लगता है, तो उसका दर्द सहना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही दर्द इन दिनों बब्बर परिवार के आंगन में साफ महसूस किया जा रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता राज बब्बर के बड़े बेटे आर्य बब्बर ने परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। आर्य ने अपने परिवार के जटिल इतिहास, पिता के अफेयर्स और अपने छोटे सौतेले भाई प्रतीक स्मिता पाटिल के साथ बिगड़े रिश्तों पर कई ऐसी दर्दनाक सच्चाइयां शेयर की हैं, जिन्हें सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। आर्य ने बताया कि कैसे पिता द्वारा लिए गए फैसलों ने पूरे परिवार की खुशियों को मिट्टी में मिला दिया था।

आर्य बब्बर का पिता की शादी पर छलका दर्द (Arya Babbar On Father Raj Babbar and Smita Patil Affair)

इंटरव्यू के दौरान जब आर्य बब्बर से उनके पिता राज बब्बर और दिवंगत दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल के रिश्ते को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक रुख अपनाया। आर्य ने कहा, "हां, दोनों के बीच मोहब्बत हुई थी और वह आपसी सहमति से थी। लेकिन आप ही बताइए, दुनिया के किस बच्चे को यह अच्छा लगेगा कि उसके पापा का बाहर अफेयर चल रहा हो? अगर आपको अपने पिता के बारे में ऐसा पता चले, तो क्या आपको अच्छा लगेगा?"

आर्य ने आगे कहा कि पुरानी बातों को पकड़कर बैठने का कोई फायदा नहीं है, समय के साथ हर कोई आगे बढ़ जाता है। उन्होंने इस बात का पूरा श्रेय अपनी मां नादिरा बब्बर को दिया, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद बच्चों को नफरत करना नहीं सिखाया। आर्य ने बताया, "हमारी मां ने हमें प्रतीक से प्यार और सम्मान से पेश आना सिखाया था, हमारे पिता ने नहीं।"

आर्य ने स्मिता पाटिल को किया याद (Raj Babbar family controversy)

आर्य बब्बर ने उस दौर को याद किया जब उन्होंने स्मिता पाटिल को "स्मिता मां" कहना शुरू किया था। उन्होंने कहा, "जब मैंने देखा कि छोटा भाई प्रतीक मेरी सगी मां नादिरा को 'मां' कहकर इतनी इज्जत दे रहा है, तो मुझे लगा कि बड़ा भाई होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि मैं उसकी मां को वही सम्मान दूं। मैं स्मिता मां को हमेशा वह इज्जत और प्यार देता रहूंगा।"

प्रतीक द्वारा पिता को न मानने पर छलका दर्द (Prateik Babbar name change Prateik Smita Patil)

सौतेले भाई प्रतीक द्वारा बब्बर परिवार से दूरी बनाने और अपना सरनेम बदलने पर आर्य काफी भावुक और आहत नजर आए। उन्होंने प्रतीक पर तंज कसते हुए कहा, "यह कितने बड़े दुख की बात है... जिस स्मिता मां के लिए पापा हम सबको छोड़कर चले गए थे, आज उन्हीं स्मिता मां का बच्चा प्रतीक पापा को पापा मानने से इनकार कर रहा है।"

आर्य ने बताया कि प्रतीक ने बब्बर सरनेम हटाकर पहले 'प्रतीक स्मिथ' किया और अब अपना नाम 'प्रतीक स्मिता पाटिल' रख लिया है। इसके पीछे की वजह शायद अंकज्योतिष (न्यूमरोलॉजी) हो सकती है। आर्य ने खुलासा किया कि उन्होंने फोन, मैसेज और वॉयस नोट के जरिए कई बार प्रतीक से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने जन्मदिन पर वॉयस नोट भेजकर बात सुलझाने की अपील भी की थी। आर्य ने आखिर में कहा, "रिश्ते में बहुत बुरी खरोंच लग चुकी है, लेकिन आज भी अगर प्रतीक रात के 3 बजे मुझे फोन करके मदद मांगेगा, तो मैं तुरंत उसके पास जाऊँगा।"

ये भी पढ़ें

ट्विशा शर्मा की 33 की उम्र में मौत, डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी का आया बयान, बताया कैसा था उनका व्यवहार
टॉलीवुड
Twisha Sharma suicide case director Abhilash Reddy mourns police investigation family not accept actress dead body

खबर शेयर करें:

Published on:

22 May 2026 08:57 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सौतेली मां स्मिता पाटिल को लेकर आर्य बब्बर ने दिया बयान, भाई प्रतीक पर कसा तंज! बोले- पापा का अफेयर किसे अच्छा लगेगा?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पति मजहर खान के साथ टूट रही शादी पर जीनत अमान का बेबाक बयान, बोलीं- बस भागना चाहती थी, फिर किया शानदार कमबैक

Zeenat Aman Marriage With Mazhar KhanZeenat Aman Marriage With Mazhar Khan
बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन-सनी देओल के साथ काम कर चुका 53 साल का अभिनेता हुआ गिरफ्तार, 12 साल से मर्डर करके था फरार

Bollywood Actor Arrested
बॉलीवुड

क्या फर्जी और स्क्रिप्टेड होते हैं रियलिटी शोज? रोने-धोने की गीता कपूर ने बताई पूरी सच्चाई

Geeta Kapur reveals On reality shows scripted fake or not said come watch all episode
बॉलीवुड

मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने नजर आयीं कंगना रनौत, वायरल वीडियो देख फैंस बोले- ‘क्या शादी कर ली?’

Kangana Ranaut
बॉलीवुड

इंस्टाग्राम बैटल में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का कब्जा! Ajay Devgn और Abhishek Bachchan समेत कई स्टार्स को दी कड़ी टक्कर

Cockroach janta party
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.