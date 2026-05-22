सौतेली मां स्मिता पाटिल को लेकर आर्य बब्बर ने दिया बयान, भाई प्रतीक पर कसा तंज! बोले- पापा का अफेयर किसे अच्छा लगेगा?

Arya Babbar On Raj Babbar and Smita Patil: एक हंसता-खेलता परिवार जब अतीत की गलतियों और गलतफहमियों की वजह से बिखरने लगता है, तो उसका दर्द सहना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही दर्द इन दिनों बब्बर परिवार के आंगन में साफ महसूस किया जा रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता राज बब्बर के बड़े बेटे आर्य बब्बर ने परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। आर्य ने अपने परिवार के जटिल इतिहास, पिता के अफेयर्स और अपने छोटे सौतेले भाई प्रतीक स्मिता पाटिल के साथ बिगड़े रिश्तों पर कई ऐसी दर्दनाक सच्चाइयां शेयर की हैं, जिन्हें सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। आर्य ने बताया कि कैसे पिता द्वारा लिए गए फैसलों ने पूरे परिवार की खुशियों को मिट्टी में मिला दिया था।