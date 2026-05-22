पति मजहर खान के साथ टूट रही शादी पर जीनत अमान का बेबाक बयान, बोलीं- बस भागना चाहती थी, फिर किया शानदार कमबैक

Zeenat Aman Marriage With Mazhar Khan: 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली जीनत अमान आज भी अपनी बेबाकी और शानदार अंदाज के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी जीनत अमान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के पुराने किस्से साझा करती रहती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने जीवन के उस दौर को याद किया, जब उनकी निजी जिंदगी बिखरने लगी थी और उसी समय उन्होंने दोबारा फिल्मों में वापसी की थी।