क्या फर्जी और स्क्रिप्टेड होते हैं रियलिटी शोज? रोने-धोने की गीता कपूर ने बताई पूरी सच्चाई

गीता कपूर ने यह माना कि मंच पर किसी टैलेंट को दर्शकों के सामने पेश करने का एक प्लैन तरीका जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि शो फर्जी है। उन्होंने कहा, "हम यह तय कर सकते हैं कि किसी बच्चे के टैलेंट या उसकी कहानी को दर्शकों के सामने किस तरह से खूबसूरती से पेश किया जाए। लेकिन जब लोग कहते हैं कि जजों के कमेंट्स, रोना-धोना और फैसले पहले से तय होते हैं, तो यह बात पूरी तरह गलत है। मेरे फैसले कभी स्क्रिप्टेड नहीं होते और ना ही मैं किसी की दी हुई लाइनें बोलती हूँ। मेरी पूरी टीम यह बात अच्छे से जानती है।"