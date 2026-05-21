इंस्टाग्राम बैटल में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का कब्जा! Ajay Devgn और Abhishek Bachchan समेत कई स्टार्स को दी कड़ी टक्कर

बता दें, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे ट्रेंड लोगों को एंटरटेन करने के साथ-साथ रोजमर्रा की टेंशन से थोड़ा राहत भी देते हैं और यही वजह है कि मजेदार मीम्स कुछ ही घंटों में वायरल हो जाते हैं। कंटेंट, एंगेजमेंट और वायरल ट्रेंड्स भी किसी पेज को तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिलहाल 'कॉकरोच जनता पार्टी' का नाम इंटरनेट पर तेजी से चर्चा में है और यही वजह है कि ये पेज बॉलीवुड स्टार के बीच भी तुलना का विषय बन चुका है।