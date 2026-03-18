10 एपिसोड की इस सीरीज ने OTT पर काटी गदर, नेताओं की पोल खुली, मची हलचल

Sankalp On OTT Nana Patekar: अगर आप राजनीति से जुड़ी फिल्में और सत्ता के संघर्ष वाली वेबसीरीज के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। इस हफ्ते OTT पर 'संकल्प' पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज खूब ट्रेंड में बनी हुई है। बता दें, ये 10 एपिसोड की नई वेब सीरीज 'संकल्प' को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज किया गया है, जो राजनीति से जुड़ी साजिशों और सत्ता के संघर्षों को बेबाक अंदाज में पेश करती है। साथ ही, इस फिल्म में सस्पेंस, पॉलिटिकल ड्रामा और रोमांच सब कुछ मिलेगा। तो, इस वीकेंड तैयार हो जाइए, एक शानदार एंटरटेनमेंट के लिए।