धर्मेंद्र के निधन के 6 महीने बाद छलका बोमन ईरानी का दर्द, यादें सुन नम हुईं आंखें

Boman Irani Recalls Emotional Meet With Late Actor Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर बोमन ईरानी ने हाल ही में दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र और कॉमेडियन सतीश शाह को मिले पद्म अवॉर्ड पर खुशी व्यक्त करते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं जो दिल को छू गईं। IANS के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने इन दोनों दिग्गजों के साथ अपनी यादें शेयर कीं और ये भी कहा कि हैरानी है कि ये सम्मान उन्हें पहले क्यों नहीं मिला।