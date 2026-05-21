21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के 6 महीने बाद छलका बोमन ईरानी का दर्द, यादें सुन नम हुईं आंखें

Boman Irani Recalls Emotional Meet With Late Actor Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन के 6 महीनों बाद भी बोमन ईरानी का दर्द कम नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि धर्मेंद्र के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल उनकी यादों में आज भी ताजा हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 21, 2026

धर्मेंद्र के निधन के 6 महीने बाद छलका बोमन ईरानी का दर्द, यादें सुन नम हुईं आंखें

बोमन ईरानी (फोटो सोर्स: X के @bomaniraniFanpaes.अकाउंट द्वारा)

Boman Irani Recalls Emotional Meet With Late Actor Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर बोमन ईरानी ने हाल ही में दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र और कॉमेडियन सतीश शाह को मिले पद्म अवॉर्ड पर खुशी व्यक्त करते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं जो दिल को छू गईं। IANS के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने इन दोनों दिग्गजों के साथ अपनी यादें शेयर कीं और ये भी कहा कि हैरानी है कि ये सम्मान उन्हें पहले क्यों नहीं मिला।

वो सबसे प्यारे, सबसे हैंडसम और सबसे चार्मिंग इंसान थे

बोमन ईरानी ने धर्मेंद्र के बारे में बेहद इमोशनल होकर कहा कि वो सबसे प्यारे, सबसे हैंडसम और सबसे चार्मिंग इंसान थे जिनसे वो कभी मिले। उनकी आवाज में दया थी, प्यार था और जब भी वो किसी से मिलते थे तो सामने वाले को ऐसा लगता था जैसे उनकी मौजूदगी से धर्मेंद्र खुद खुश हो गए हों।

बता दें, बोमन ने एक खास पल याद किया जब धर्मेंद्र ने उनसे हाथ मिलाया और फिर प्यार से अपना हाथ उनके चेहरे पर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये छोटा-सा इशारा था लेकिन उनका पूरा चेहरा कांप गया। वो पल इतना इमोशनल था कि वो कभी नहीं भूल सकते। साथ ही, सतीश शाह के बारे में बोमन ने कहा कि वो हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने कहा कि उनकी कमी महसूस होती है।

अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया

इस साल जनवरी में घोषित पद्म अवॉर्ड्स में दिवंगत धर्मेंद्र और सतीश शाह को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र ने 'शोले', 'चुपके चुपके' और 'सत्यकाम' जैसी फिल्मों से हिंदी सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। तो वहीं सतीश शाह ने 'जाने भी दो यारो', 'मैं हूं ना' और 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसी यादगार कृतियों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई।

वर्क फ्रंट की बात करें तो, बोमन ईरानी जल्द ही राम चरण और जान्हवी कपूर के साथ 'पेड्डी' में नजर आएंगे जो 4 जून को रिलीज होगी। बोमन ईरानी की ये बातें बताती हैं कि असली स्टार्स वे होते हैं जो अपने प्यार और विनम्रता से दिलों पर राज करते हैं और धर्मेंद्र और सतीश शाह यही थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

21 May 2026 05:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र के निधन के 6 महीने बाद छलका बोमन ईरानी का दर्द, यादें सुन नम हुईं आंखें

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘आज के फिल्ममेकर नकलची हैं’, एक्टर शेखर सुमन ने बॉलीवुड पर कसा तंज

Shekhar Suman on Bollywood
मनोरंजन

‘यंग जेनरेशन मुझे भूल चुकी थी’ काम ना मिलने पर 8 साल बाद Bobby Deol का छलका दर्द

'यंग जेनरेशन मुझे भूल चुकी थी' काम ना मिलने पर 8 साल बाद बॉबी देओल का छलका दर्द
बॉलीवुड

वो 5 अभिनेत्रियां जिन्होंने कराए ‘एग फ्रीज’, किसी की मां ने दी सलह तो किसी ने शादी के बाद उठाया कदम

Top 5 Bollywood Actress egg freezing for family planning esha kapoor priyanka chopra mona singh
बॉलीवुड

कॉकरोच जनता पार्टी के BJP से ज्यादा फॉलोअर्स होने से फूले नहीं समाए प्रकाश राज, चुटकी लेते हुए बोले- नौजवानों से मत भिड़ो

Prakash Raj On Cockroach Janta Party
बॉलीवुड

दुनिया ने माना लोहा लेकिन पहले खुद पिता धर्मेंद्र थे नाखुश, बॉबी देओल का ‘एनिमल’ के विलेन अवतार पर खुलासा

Dharmendra Disliked Bobby Deol Animal Villain Role
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.