ईरानी शांति के लिए तैयार हैं, गैस सिलेंडर ले आओ… बोमन ईरानी का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, वायरल हुआ वीडियो

दिलचस्प बात यह है कि बोमन की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब हकीकत में ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोलफ़ाक़ारी ने ट्रंप पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि क्या ट्रंप अब खुद से ही बातें करने लगे हैं? जहाँ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में है, वहीं ईरान इसे केवल एक प्रोपेगेंडा बता रहा है। बहरहाल, राजनीतिक तनाव के बीच बोमन ईरानी के इस वीडियो ने सोशल मीडिया का माहौल थोड़ा हल्का कर दिया है।