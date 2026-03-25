सनोज मिश्रा पर जबरन अबॉर्शन-अश्लील फोटो लीक करने के लग चुके हैं आरोप, काला चिट्ठा आया था सामने

Monalisa Allegations With Sanoj Mishra: फिल्म जगत से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक खबर सामने आई है। मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बतया कि वह काम के बहाने उन्हें इधर-उधर टच करते थे। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। इसी बीच एक पुराना विवाद भी सामने आ गया है। ऐसा पहला मामला नहीं है कि सनोज मिश्रा को लेकर केवल मोनालिसा ने ही आरोप लगाए हो। इससे पहले भी उन पर जबरन अबॉर्शन, लंबे समय तक यौन शोषण करने और अश्लील फोटो लीक करने के एक लड़की ने आरोप लगाए थे। साथ ही कोर्ट में केस भी दर्ज कराया था। जिसके बाद सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब जब मोनालिसा ने भी उनपर शोषण करने के आरोप लगाए हैं तो यह मामला भी सामने आ गया है।