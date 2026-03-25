शर्म करो ये आदमी… कुमार सानू संग कुनिका की रोमांटिक फोटो हुई वायरल, एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा

Kunickaa Sadanand slams troll over pic with Kumar Sanu: 'बिग बॉस 19' की चर्चित कंटेस्टेंट और बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री कुनिका सदानंद इन दिनों अपने बेबाक अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया था कि उनका 6 आदमियों के साथ रिश्ता रह चुका है लेकिन किसी से भी वो शादी वाली बात नहीं बन पाई। वहीं, वह सिंगर कुमार सानू के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर उनकी एक पुरानी रोमांटिक तस्वीर कुमार सानू के साथ वायरल हुई, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। तस्वीर में दोनों काफी करीब नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही यह फोटो कुनिका की नजरों में पड़ी, उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने न केवल इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, बल्कि फोटो शेयर करने वालों को जेल भिजवाने तक की चेतावनी दे डाली।