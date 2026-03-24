दिमागी सड़न वाली फिल्म है ‘धुरंधर 2’, ध्रुव राठी के बयान पर फूटा नवीन कौशिक का गुस्सा, बोले- सबके पास…

Naveen Kaushik reacts after Dhruv Rathee calls Dhurandhar 2 brain rot: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर नोटों की सुनामी ले आई है। महज 5 दिनों में फिल्म ने वर्ल्डवाइड 844.76 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस शानदार कामयाबी के साथ ही फिल्म पर 'प्रोपेगेंडा' होने के आरोप भी तेज हो गए हैं। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने फिल्म को लेकर मोर्चा खोल रखा है, जिस पर अब 'धुरंधर' पार्ट-1 में डोंगा का अहम कलाकार निभाने वाले नवीन कौशिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ध्रुव राठी के बयान पर ही जमकर पलटवार किया है।