24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

दिमागी सड़न वाली फिल्म है ‘धुरंधर 2’, ध्रुव राठी के बयान पर फूटा नवीन कौशिक का गुस्सा, बोले- सबके पास…

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 इस समय तूफानी कमाई कर रही है। वहीं, फिल्म को लेकर ध्रुव राठी ने तंज कसा था और इसे प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताया था। अब उसी के बयान पर धुरंधर एक्टर का गुस्सा फूट पड़ा है उन्होंने यूट्यूबर को करारा जवाब दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 24, 2026

Naveen Kaushik Angry On Dhruv Rathee after calls Dhurandhar 2 brain rot said politics in every film

ध्रुव राठी के बयान पर नवीन कौशिक का फूटा गुस्सा

Naveen Kaushik reacts after Dhruv Rathee calls Dhurandhar 2 brain rot: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर नोटों की सुनामी ले आई है। महज 5 दिनों में फिल्म ने वर्ल्डवाइड 844.76 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इस शानदार कामयाबी के साथ ही फिल्म पर 'प्रोपेगेंडा' होने के आरोप भी तेज हो गए हैं। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने फिल्म को लेकर मोर्चा खोल रखा है, जिस पर अब 'धुरंधर' पार्ट-1 में डोंगा का अहम कलाकार निभाने वाले नवीन कौशिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ध्रुव राठी के बयान पर ही जमकर पलटवार किया है।

ध्रुव राठी ने धुरंधर 2 पर कसा था तंज (Naveen Kaushik Angry On Dhruv Rathee)

विवाद की शुरुआत तब हुई जब ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर 'धुरंधर 2' को 'दिमाग की बकवास' करार दिया। उन्होंने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर पर निशाना साधते हुए उन्हें 'बीजेपी प्रचारक' तक कह डाला। ध्रुव ने एक्स (X) पर लिखा, "मैंने 3 महीने पहले ही कहा था कि आदित्य धर प्रोपेगेंडा करते हैं। पिछली फिल्म में यह हल्का था, लेकिन इस बार ओवरकॉन्फिडेंस में वह खुलकर बोल गए। याद है मैंने कहा था- अच्छी तरह बनाया गया प्रोपेगेंडा ज्यादा खतरनाक होता है? अब तो यह अच्छी बनी भी नहीं।" ध्रुव ने अपने वीडियो के जरिए फिल्म के तथ्यों पर भी सवाल उठाए थे।

ध्रुव राठी को नवीन कौशिक का जवाब (Dhruv Rathee Calls Dhurandhar 2 brain rot)

'धुरंधर' के पहले पार्ट में रहमान डकैत के राइट हैंड 'डोंगा' का यादगार रोल निभाने वाले नवीन कौशिक ने ध्रुव राठी की आलोचना का जवाब दिया है। हालांकि नवीन पार्ट-2 का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिल्म की सफलता और विवाद पर उन्होंने 'हिंदी रश' से खास बातचीत की। नवीन ने कहा, "सबके पास बोलने की आजादी है, आप बोल सकते हैं और मैं बहस कर सकता हूं। लेकिन फिल्म को नफरत फैलाने या हिंसा भड़काने का जरिया मत बनाइए। इसे सिर्फ एक फिल्म की तरह देखिए और एन्जॉय कीजिए।"

"हर अच्छी फिल्म में होती है पॉलिटिक्स" (Naveen Kaushik On Dhurandhar 2)

नवीन ने राजनीति के मुद्दे पर बेबाकी से कहा कि जिंदगी का हर पहलू राजनीति से जुड़ा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, "मुझे कोई ऐसी फिल्म दिखाएं जिसमें कोई विचारधारा या पॉलिटिक्स न हो। अगर आप किसी खास नजरिए से देखेंगे, तो आप किसी भी चीज को प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। फिल्म एक बहाव है, उसमें बह जाइए, कुछ अच्छा सीखने को मिले तो ले लीजिए।"

पुराना है विवादों का सिलसिला

यह पहली बार नहीं है जब ध्रुव राठी ने आदित्य धर की फिल्म पर निशाना साधा है। दिसंबर 2025 में जब 'धुरंधर' का पहला पार्ट आया था, तब भी ध्रुव ने इसे 'झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा' बताया था। उनके मुताबिक, अच्छी फिल्म के जरिए 'झूठ' बेचना और भी खतरनाक होता है। फिलहाल, फिल्म की कमाई और विवाद दोनों ही अपनी चरम सीमा पर हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Mar 2026 03:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दिमागी सड़न वाली फिल्म है ‘धुरंधर 2’, ध्रुव राठी के बयान पर फूटा नवीन कौशिक का गुस्सा, बोले- सबके पास…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धुरंधर 2 एडल्ट फिल्म…रणवीर की फिल्म पर ये क्या बोल गए अक्षय कुमार? ‘भूत बंगला’ से टक्कर पर की बात

Akshay Kumar On Dhurandhar 2
बॉलीवुड

कौन है ईशा रेखी जो बनीं बादशाह की दूसरी पत्नी? रूमर्ड पत्नी के साथ शादी की तस्वीरें वायरल

Who Is Badshah Rumoured Wife Isha Rekhi
बॉलीवुड

अभिनेत्री अलाया एफ ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी? होंठों पर मिले कमेंट पर अब दिया जवाब

Alaya F On Plastic Surgery Remarks
बॉलीवुड

तलाक के 6 साल बाद बादशाह ने पंजाबी सिंगर से गुपचुप रचाई शादी! फेरों और वरमाला की VIDEO आई सामने

Rapper Badshah Marriage with punjabi singer Isha Rikhi 6 Years After Divorce photo and video viral
बॉलीवुड

फैंस के लिए झटका या खुशखबरी? ‘धुरंधर 3’ पर मुकेश छाबड़ा का बड़ा खुलासा

Dhurandhar 3
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.