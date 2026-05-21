‘यंग जेनरेशन मुझे भूल चुकी थी’ काम ना मिलने पर 8 साल बाद Bobby Deol का छलका दर्द

बता दें, बॉबी देओल के करियर में अब बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने वेब सीरीज 'Aashram' में लीड रोल निभाया, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर फिल्म 'Animal' में उनके छोटे लेकिन दमदार रोल ने उन्हें नई पहचान दिलाई और अब बॉबी लगातार फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में एक्टिव हैं। आने वाले समय में वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। एक्टर का मानना है कि मुश्किल समय में खुद पर भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में वापसी हमेशा संभव है।